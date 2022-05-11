* талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 11 мая, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В уезде Дех-Салах в долине Андараб афганской провинции Баглан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли семь мирных жителей и увезли с собой около десяти человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jo Naylor Убийство

Источники заявили изданию, что радикалы поступили так в отместку за нападение сил Фронта сопротивления на автомобиль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долине Касан уезда Дех-Салах.

Собеседники добавляют, что убитые были из кишлака Рашиди в долине Касан и не были связаны с Фронтом национального сопротивления. Источники говорят, что погибшие не были бывшими сотрудниками сил безопасности и были расстреляны только потому, что были андарабцами.

По данным газеты «8 Собх», в последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли мирных жителей, в том числе детей, в уезде Дара провинции Панджшер по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления.

Ряд жителей провинций Баглан и Панджшер считают действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «военным преступлением» и призывают «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не убивать мирных жителей.