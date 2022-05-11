Почти 450 человек эвакуированы из Мариуполя
Донецк, 11 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Ещё 447 человек эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района ДНР. Сообщение об этом опубликовано 11 мая в телеграм-канале Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Никита Третьяков ИА REGNUM
Мариуполь
Уточняется, что в числе эвакуированных — 74 ребёнка. Всего за период с 5 марта в пункт «Безыменное» эвакуированы 30 409 человек.
Днём ранее в ДНР сообщили об эвакуации 400 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, пункт оказания помощи эвакуируемому населению в Безыменном развёрнут силами МЧС ДНР. Ведомство формирует списки эвакуированного населения.
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