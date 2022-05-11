Париж, 11 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, в стране за сутки от COVID-19 умерли 122 человека, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время во Франции госпитализированы 20 498 пациентов с COVID-19. За последние сутки в больницы поступили 1167 пациентов. В реанимации находятся 1364 пациента.

За сутки во Франции выявлено 56 449 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон попросил председателя КНР Си Цзиньпина «принять во внимание опасения» французов, пострадавших от ограничений из-за коронавируса.