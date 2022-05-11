Хабаровск, , 10:51 — REGNUM В Хабаровском крае ещё одно крупное предприятие присоединилось к национальному проекту «Производительность труда» — принципы бережливого производства, которые помогут запустить скрытые резервы внутри компании, внедряет у себя АО «Региоснаб», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Ремонт дороги Torange.biz

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Компания создана для ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения. В качестве первой площадки, где опробуют новые подходы, выбран автомобильный участок в селе Ильинка Хабаровского района.

«За первые 6 месяцев реализации нацпроекта на предприятии планируется получить прирост производительности труда на 10%, а в последующие 2,5 года — на 30%. Мы ожидаем снижения времени протекания производственных процессов, сокращения незавершенного производства, и, как следствие, — увеличения выработки. «Региоснаб» ведёт работы в 12 районах Хабаровского края, где функционирует семь дорожно-ремонтных пунктов и дорожно-эксплуатационных участков. В летний сезон к работе подключатся четыре асфальтобетонных завода, а также 135 единиц строительной техники и механизмов. Поэтому сфера применения принципов бережливого производства — обширная», — прокомментировал главный инженер компании Владимир Клименко.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Дениса Пронкина, при реализации нацпроекта у предприятия есть уникальная возможность перенять наилучший опыт экспертов Регионального центра компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда, получить лучшие решения, освоить лучшие методики. В дальнейшем их можно применять для развития дорожной отрасли Хабаровского края, при строительстве безопасных и качественных дорог.

«В условиях экономических санкций нацпроект становится вдвойне эффективным, так как позволяет найти внутренние резервы для перезапуска производств, сконцентрироваться на импортозамещающих направлениях. В Хабаровском крае участниками нацпроекта уже стали 15 предприятий, постепенно он охватит 59 организаций. У специалистов центра компетенций есть практический опыт работы в промышленном секторе, и они готовы передавать свои знания, технологии и компетенции, чтобы помочь сформировать эффективные производственные программы», — прокомментировала директор Регионального центра компетенций Хабаровского края Елена Стецук.

Как сообщало ИА REGNUM, резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» обучат практикам бережливого производства.