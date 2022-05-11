Хабаровск, 11 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В Хабаровском крае ещё одно крупное предприятие присоединилось к национальному проекту «Производительность труда» — принципы бережливого производства, которые помогут запустить скрытые резервы внутри компании, внедряет у себя АО «Региоснаб», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Torange.biz Ремонт дороги

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Компания создана для ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения. В качестве первой площадки, где опробуют новые подходы, выбран автомобильный участок в селе Ильинка Хабаровского района.

«За первые 6 месяцев реализации нацпроекта на предприятии планируется получить прирост производительности труда на 10%, а в последующие 2,5 года — на 30%. Мы ожидаем снижения времени протекания производственных процессов, сокращения незавершенного производства, и, как следствие, — увеличения выработки. «Региоснаб» ведёт работы в 12 районах Хабаровского края, где функционирует семь дорожно-ремонтных пунктов и дорожно-эксплуатационных участков. В летний сезон к работе подключатся четыре асфальтобетонных завода, а также 135 единиц строительной техники и механизмов. Поэтому сфера применения принципов бережливого производства — обширная», — прокомментировал главный инженер компании Владимир Клименко.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Дениса Пронкина, при реализации нацпроекта у предприятия есть уникальная возможность перенять наилучший опыт экспертов Регионального центра компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда, получить лучшие решения, освоить лучшие методики. В дальнейшем их можно применять для развития дорожной отрасли Хабаровского края, при строительстве безопасных и качественных дорог.

«В условиях экономических санкций нацпроект становится вдвойне эффективным, так как позволяет найти внутренние резервы для перезапуска производств, сконцентрироваться на импортозамещающих направлениях.В Хабаровском крае участниками нацпроекта уже стали 15 предприятий, постепенно он охватит 59 организаций. У специалистов центра компетенций есть практический опыт работы в промышленном секторе, и они готовы передавать свои знания, технологии и компетенции, чтобы помочь сформировать эффективные производственные программы», — прокомментировала директор Регионального центра компетенций Хабаровского края Елена Стецук.

Как сообщало ИА REGNUM, резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» обучат практикам бережливого производства.