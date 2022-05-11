Белгород, 11 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. С возгоранием сухой травы было связано появление сильного дыма в поселке под Белгородом. Об этом 11 мая сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области.

73.mchs.gov.ru Природный пожар

«В 05:08 (совпадает с мск — ред.) поступило сообщение о том, что в районе посёлка Дубовое на открытой местности наблюдается задымление. К месту происшествия направлен дежурный караул пожарно-спасательной части 2», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прибывшие на место подразделения спасателей установили, что на площади 80 кв. метров произошло возгорание сухой травы, причины возникновения которого в данный момент устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что высокий уровень террористической опасности продлён в Белгородской области.