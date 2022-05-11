Улан-Удэ, 11 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В центре столицы Бурятии Улан-Удэ из окна многоэтажного дома выпал ребёнок. Фото с места происшествия появилось в соцсетях сегодня, 11 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечером зажигается свет в окнах

На фотографии видно, как на тротуаре лежит девочка, а вокруг неё собрались прохожие.

По данным издания «Информ Полис», девочке 11 лет. К настоящему времени её госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. Правоохранители по факту происшествия организовали проверку.