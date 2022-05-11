Майами, США, 11 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. «Майами Хит» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 120:85.

Keith Allison Баскетбольный клуб «Майами Хит»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого 23 очка. В составе «Филадельфии» центровой Джоэл Эмбиид набрал 17 очков.

Таким образом, «Майами» вышел вперёд в серии со счётом 3:2. Следующий матч пройдёт 13 мая.