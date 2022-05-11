Санкт-Петербург, 11 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге заключили под стражу молодого почтальона, кулаком и ремнём воспитавшего детей своей сожительницы, сообщили 11 мая в объединенной пресс-службе судом (ОПС) Санкт-Петербурга.

Elheraldo.co Насилие над детьми

По версии следствия 27-летний почтальон Владимир Богушевич, в апреле–мае 2022 года в квартире одного из домов на проспекте Наставников (Красногвардейский район) систематически избивал двухлетнего и 12-летнего сыновей своей сожительницы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пп. а, г ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание»).

Как пояснил во время избрания меры пресечения в суде следователь, Богушевич, систематически применяя насилие к детям, таким образом думал, что воспитывает их. Мужчина же возражал против обвинения и избрания меры пресечения, утверждая, что потерпевшие и свидетели его оговаривают.

«Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в ОПС. — Срок меры — 6 июля».