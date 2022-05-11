Москва, 11 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Министерство обороны России 11 мая опубликовало видеозапись работы подразделений Воздушно-десантных войск РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В телеграм-канале министерства появилось видео, снятое в ходе специальной военной операции России на Украине.

На кадрах показана работа противотанкового подразделения. В заданном районе при помощи бронетехники, противотанкового управляемого вооружения, гранатомётов и переносных ракетных комплексов десантники уничтожили огневые точки опорного пункта ВСУ.