Москва, 11 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Законопроект о поддержке кинематографии за счет бюджетов регионов внесло в Госдуму Госсобрание Якутии, передает корреспондент ИА REGNUM 11 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается наделить органы государственной власти субъектов РФ правом осуществлять меры государственной поддержки кинематографии, в том числе путем выделения средств из бюджетов субъектов РФ на производство, прокат и показ национального фильма.

Парламентарии обратили внимание на успешную практику комплексного подхода к развитию кинематографии в Калининградской области, Пермском крае, Республике Бурятия и Якутии. Запущены 30 региональных кинокомиссий, в 17 регионах создана система финансовой поддержки (субсидии, гранты, рибейты). Депутаты отметили феномен якутского кино, в республике работают более 20 киностудий и творческих коллективов, за последние 10 лет выпущено более 100 полнометражных фильмов, ряд фильмов стал победителем и лауреатом всероссийских и международных кинофестивалей.

Рост интереса регионов Российской Федерации к развитию киноиндустрии в сочетании с ростом объёмов производства даёт надежду на возможность децентрализации кинопроизводства, указали авторы инициативы.

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