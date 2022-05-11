Москва, 11 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Видеозапись боевых вылетов российских многофункциональных истребителей Су-35С в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 11 мая Минобороны России.

Mil.ru Су-35

Как уточнил командир звена истребителей Су-35С Александр, российские военные в ходе спецоперации используют только высокоточные виды вооружений, что исключает поражение объектов гражданского назначения.

Также он отметил, что сверхманевренные российские истребители при участии в спецоперации приоритетно уничтожают средства противовоздушной обороны киевских боевиков.

«Все опытные. Все всё умеют. Все всё знают. В первую очередь, как у человека, конечно же, — это напряженность, волнение, потому что не мирное небо, так скажем. А как у боевого летчика — собранность и желание выполнить поставленную задачу», — сказал российский лётчик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «российская» поисковая система «Яндекс» предлагает украинский контент в ответ на запрос о благотворительных акциях в России.