Москва, 11 мая, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Правительство России приняло решение о расширении границ территорий опережающего социально-экономического развития «Приамурская»и «Камчатка». Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, сообщается 11 мая на сайте правительства.

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Расширение границ ТОР потребовалось для запуска программы «Дальневосточный квартал» — новые жилые кварталы появятся в Благовещенске и Петропавловске-Камчатском.

До 2030 планируется построить жилой комплекс в столице Приамурья на площади 96 га. А в Петропавловске-Камчатском новые дома возведут до 2026 года на участке в 16 га.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край флагманским проектом малоэтажного строительства «Дом дальневосточника» на компактно расположенных земельных участках, поддержит тенденцию спроса на покупку частных домовладений.