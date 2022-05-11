Москва, 11 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Разные заявления представителей США по урегулированию на Украине могут быть связаны с изменениями в американской администрации. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По её словам, многие заявления в Вашингтоне делаются на фоне уже происходящей смены действующего состава в администрации США. Так Захарова прокомментировала высказывания о том, что в США не видят «жизнеспособного переговорного пути для урегулирования конфликта на Украине».

«Что касается заявления американской стороны, то мне кажется, что, особенно за последнее время, я не знаю, с чем это связано, возможно со сменой состава, потому что очевидно, что администрация в США, непосредственно сотрудники, топ-менеджеры в Белом доме, они находятся в состоянии, видимо, смены состава», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель МИД также заявила, что контакты между Москвой и Киевом в рамках переговорного процесса происходят.

Читайте также: Захарова заявила о контактах Москвы и Киева в рамках переговорного процесса