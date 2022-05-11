Симферополь, 11 мая, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Республике Крым в коронавирусные стационары за сутки попали ещё шесть человек, данные опубликовал региональный оперативный штаб утром 11 мая. По данными федеральной статистики, сутками ранее были госпитализированы 11 ковид-пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в Крыму подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне, 10 мая, федеральный оперштаб сообщил о 55 новых заразившихся в Крыму. Выздоровели за последние сутки 98 человек, зарегистрирована одно новая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии на территории Крым подтверждено 182 262 случая заражения коронавирусом, выздоровели 174 868 человек. Жертвами инфекции стали 5 258 крымчан.