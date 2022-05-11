Барнаул, 11 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края 11 мая известила об окончании расследования уголовного дела о дистанционном хищении денежных средств в отношении жителей Челябинской области — 22-летнего мужчины и 19-летней девушки.

50.мвд.рф Мошенничество

По версии следствия, в период с марта 2020 года по сентябрь 2021 года обвиняемые, не имеющие законных источников дохода и движимые стремлением к обогащению, совершали мошеннические действия через интернет в отношении жителей Алтайского края, Башкории и Курганской области. Под предлогом покупки либо продажи товаров они убеждали граждан предоставлять обвиняемым доступ к услуге «Мобильный банк», после чего переводили деньги потерпевших на свои банковские счета или на номера используемых ими сотовых телефонов. Общая сумма похищенных средств составила более 290 тыс. рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемые признали в полном объеме. Преступления расследованы СУ СК России по Алтайскому краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в Индустриальный районный суд г. Барнаула.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2022 года в России появился новый способ обмана граждан. Мошенники обзванивают людей под предлогом защиты из банковских карт от отключения от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

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