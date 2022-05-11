Махачкала, 11 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Власти Дагестана окажут поддержку семьям всех погибших военнослужащих. Дети бойцов, оставшиеся сиротами, не останутся без помощи. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов 10 мая в ходе встречи с родными погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Kremlin.ru Сергей Меликов

Руководитель республики, в частности, поручил региональному правительству проработать меры поддержки семьям всех военных. По линии образования они должны касаться вопросов приема детей в дошкольные образовательные учреждения и на обучение в вузы и ссузы.

Он обратил внимание присутствующих представителей органов власти на имевший место случай, когда «супруге военнослужащего, которая проживает в Дагестане, отказывают в устройстве ребенка в детский сад по той причине, что муж служит за пределами республики».

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«Чтобы такого не было, я попрошу изучить ситуацию и на ближайшем заседании Народного собрания внести решение, на основании которого мы могли бы реализовать необходимые меры поддержки. Чтобы ни у кого даже в мыслях не было отказать тем людям, которые защищают страну, которые при защите интересов нашего государства получили увечья, или тем семьям, которые лишились кормильца», — цитирует Меликова его пресс-служба.