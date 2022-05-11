Глава Дагестана поручил оказать поддержку детям погибших военнослужащих
Махачкала, 11 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Власти Дагестана окажут поддержку семьям всех погибших военнослужащих. Дети бойцов, оставшиеся сиротами, не останутся без помощи. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов 10 мая в ходе встречи с родными погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Руководитель республики, в частности, поручил региональному правительству проработать меры поддержки семьям всех военных. По линии образования они должны касаться вопросов приема детей в дошкольные образовательные учреждения и на обучение в вузы и ссузы.
Он обратил внимание присутствующих представителей органов власти на имевший место случай, когда «супруге военнослужащего, которая проживает в Дагестане, отказывают в устройстве ребенка в детский сад по той причине, что муж служит за пределами республики».
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