Кабул, 11 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В афганской провинции Панджшер столкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта сопротивления усилились. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По данным источников, с вечера 9 мая боестолкновения распространились на большую часть Панджшера. За последние два дня в провинцию из разных уголков страны были переброшены тысячи талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники сообщают, что ночью силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пытались прорваться в долину Абдуллахейль уезда Дара со стороны Саре-Хауза в уезде Хисарак, попали в засаду сил Фронта сопротивления. В результате боя было убито и ранено около 100 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Бои в Панджшере идут уже четвёртый день. Есть потери и среди мирного населения. Местные источники утверждают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершают преступления против мирных жителей. Но радикалы всегда отрицали подобные обвинения.