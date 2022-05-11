Казань, 11 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Московский волейбольный клуб «Динамо» во второй раз подряд стал чемпионом России. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Волейбольный мяч

В финальном матче чемпионата России волейболисты «Динамо» одержали победу над новосибирским «Локомотивом». Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9).

«Динамо» выиграло чемпионат России во второй раз подряд и в четвёртый раз в своей истории. Ранее команда побеждала в сезонах 2005/06, 2007/08 и

«Локомотив» был чемпионом России в сезона 2019/20.