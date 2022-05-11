Ульяновск, 11 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Чердаклинском районе Ульяновской области спасатели тушат постройки в Октябрьском. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

По данным ведомства, информация о происшествии поступила 11 мая в 10:00: сообщалось о загорании хозяйственных построек на улице Московская в посёлке Октябрьский Чердаклинского района. В тушении принимают участие 27 человек, также привлечено шесть единиц техники.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — говорится в релизе.

Детали пока не сообщаются.

Спасатели просят жителей быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, в том числе при эксплуатации электроприборов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года произошёл крупный пожар в производственном цеху в селе Енганаево Чердаклинского района Ульяновской области. Огнём было охвачено 9 тыс. кв. метров площади.

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