Кызыл, 11 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В Туве на минувшей неделе с 29 апреля по 5 мая выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Это на четыре случая меньше, чем на предыдущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

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Диагноз подтвердился у четырёх жителей Кызыла, а также жителей Ак-Довурака, Дзун-Хемчикского и Кызылского районов. Среди заболевших один ребёнок.

«На лечении находится 18 человек, в том числе на стационарном — 8. Полный вакцинальный курс прошли 107 077 человек, коллективный иммунитет составил 42%», — отметили в ведомстве.