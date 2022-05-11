Тбилиси, 11 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Генеральный директор Тбилисской инфекционной больницы, координирующий работу ковидных госпиталей, Тенгиз Церцвадзе решил не уходить с поста. Об этом он сообщил в эфире «Общественного телевидения».

Admoblkaluga.ru Резервные койки

Ранее врач заявил, что его оскорбляют обвинения в причастности к финансовым схемам, по которым больницы получали госфинансирование за пустующие койки для пациентов с COVID-19. Теперь он понял, что на него ополчилась «малая» часть населения.

«Настолько малая, что эти настроения и подобные оценки я нигде не почувствовал, ни на работе, ни в быту. Я почувствовал однозначную и безоговорочную поддержку со стороны общества», — сказал Церцвадзе.

По мнению главного инфекциониста страны, для страны якобы будет лучше, если он останется работать.

Напомним, ранее министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили завил, что за последние два года больницы страны получили более 1 млрд лари (около $300 млн долларов) за пустовавшие койки для пациентов с COVID-19, не имея на это оснований.