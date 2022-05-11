Брянск, 11 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Телеоператор канала «Брянская губерния» Игорь Винничук трагически погиб в ночь на 10 мая в подъезде своего дома, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Игорь Винничук был одним из самых авторитетных операторов области, отметили в пресс-службе, правительство выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

В СУ СК по региону корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что на телеоператора на лестничной площадке в подъезде многоквартирного дома по улице Коммунальной напал с ножом 50-летний мужчина. Игорь Винничук скончался в лечебном учреждении.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.