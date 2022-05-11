Оренбург, 11 мая, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Оренбурге утром 11 мая на электронную почту Арбитражного суда поступило анонимное письмо с информацией о том, что здание заминировано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах.

orenburg. arbitr.ru Арбитражный суд Оренбургской области

В настоящее время на месте находятся представители экстренных служб. Работники суда и посетители эвакуированы. Здание обследуется.

Напомним, что 4 мая в областном центре ложные сообщения о минировании получили 20 школ. Из-за угрозы теракта тогда эвакуировали 9,5 тыс. школьников.