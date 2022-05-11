Москва, 11 мая, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Посольство Луганской Народной Республики в Москве в качестве основного приоритета в своей работе видит развитие внешнеэкономических связей ЛНР. Об этом заявил посол республики в России Родион Мирошник.

Цуканов М.В Флаг ЛНР

Он напомнил, что украинские власти попытались «стереть ЛНР с экономической карты Земли» и с 2014 года заблокировать любую экономическую активность, введя «все возможные санкции, которые можно было только представить». Поэтому сейчас, пояснил в беседе с РИА Новости дипломат, развитие внешнеэкономических связей будет для диппредставительства одним из важнейших направлений.

«Это экономическое направление нам жизненно необходимо. Поэтому это будет одной из задач, которая будет стоять перед посольством, и на этом на самом деле сконцентрируем очень серьёзное внимание», — сказал посол ЛНР.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь ЛНР будет налаживать связи «с главным партнёром — с Российской Федерацией».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, штат посольства ЛНР в России будет состоять из нескольких десятков человек. По его словам, подавляющее большинство приедут из Луганска и ЛНР. Он добавил, что будущие дипломаты ЛНР в РФ в настоящее время проходят соответствующую подготовку, обучение, документальный процесс для того, чтобы приехать уже в Москву и полноценно выполнять обязанности в качестве консулов, вице-консулов, секретарей посольства, специалистов по экономическим вопросам.