Уфа, 11 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. 765 человек пострадали от укусов клещей в Башкирии. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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Сообщается, что в медицинские организации республики по поводу присасывания клещей обратились 765 человек, в том числе 294 ребенка. В 2021 году за аналогичный период в регионе по этому поводу к медикам обратились 833 человека (в том числе 351 ребенок). Сообщается, что число пострадавших не превышает среднемноголетние значения.

Отмечается, что в 2022 году от клещевого энцефалита привиты порядка 20 тысяч человек, планируется привить свыше 35 тысяч человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии продолжают проводить акарицидные обработки территорий. Всего в Башкирии планируется обработать от клещей порядка четырех тысяч га.