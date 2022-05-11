Ярославль, 11 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Ярославской области за неделю в двух больницах перестали принимать больных с коронавирусом. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения и фармации.

Minzdrav.gov.ru Инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Ковид-отделение в Ростовской центральной районной больнице закрылось 4 мая, а в Даниловской — 11 мая.

«Положительная динамика в сокращении темпов распространения ковида позволяет всё большему числу больниц возвратиться к штатному ритму работы. Вслед за Ростовской ЦРБ, в доковидном режиме начала функционировать Даниловская центральная районная больница», — рассказали в ярославском депздраве.

Сейчас пациентов с COVID-19 принимают в 10 лечебных учреждениях региона. Из 424 развёрнутых коек, занята 231.