Брянск, 11 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Отопительный сезон 2021-2022 официально завершается 11 мая в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Соответствующее постановление подписал глава Брянской городской администрации Александр Макаров. «Брянсккоммунэнерго» и ведомственные предприятия и организации начинают разрабатывать графики остановки котельных на профилактический ремонт.

Отопительный сезон в городе заканчивается, если в течение пятидневного срока среднесуточная температура наружного воздуха превышает восемь градусов.