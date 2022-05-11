Трёхгорный, Челябинская область, 11 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Глава Трёхгорного Челябинской области Евгений Сычёв покидает свой пост. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отставка

Соответствующее заявление он сделал 11 мая на оперативном совещании. Новым местом его работы станет ФГУП «Приборостроительный завод имени К. А. Володина». Там он займёт пост советника генерального директора и будет отвечать за взаимодействие с органами власти.

После совещания состоялась внеочередная сессия городского собрания депутатов, на которой отставка Сычёва была единогласно принята. Последним днём его работы станет 9 июня.