Сеул, , 10:15 — REGNUM Южная Корея уступила первенство по сумме заказов в судостроении Китаю. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Судостроение Aoosk.ru

Согласно опубликованным данным, в апреле 2022 года мировой объём судостроения составил 2,51 млн CGT (71 судно), что на 36% меньше, чем в марте текущего года.

Объём судостроения Южной Кореи составил 820 тыс. CGT (16 судов), а Китая — 1,54 млн CGT (45 судов).

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.

Напомним, что по итогам первого квартала Южная Корея стала лидером на мировом рынке судостроения.

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