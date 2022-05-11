Санкт-Петербург, 11 мая, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В кафе в центре Санкт-Петербурга 11 туристов из Хабаровска, приехавших на майские праздники, почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью, сообщает 11 мая петербургский телеканал «78».

Серова Полина ИА REGNUM Кафе

Общее недомогание и симптомы пищевого отравления группа из взрослых и детей почувствовала сразу после посещения кафе на Миллионной улице. Добравшись до отеля, туристы вызвали «скорую». После осмотра медиками госпитализация им не потребовалась.

«У туристов было установлено пищевое отравление легкой степени», — говорится в сообщении.

Напомним, во время майских праздников Петербург посетило более 500 тыс. туристов.