Севастополь, , 10:14 — REGNUM В ковидные стационары Севастополя за минувшие сутки попали 20 пациентов, данные на утро 11 мая опубликованы департаментом здравоохранения города. Накануне, 10 мая, сообщалось о госпитализации 16 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 12 человек. Сейчас в ковид-стационарах города остаются 177 пациентов, 10 коек свободно.

За минувшие сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили ещё 24 человека. Накануне сообщалось о 42 новых заразившихся. Скончался один пациент.

С начала пандемии в городе подтверждено 83 824 случая заражения коронавирусом, выздоровели 81 182 человека. Жертвами инфекции стали 2 346 севастопольцев.