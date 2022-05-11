Валенсия, Испания, 11 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. «Бетис» одержал победу над «Валенсией» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Erbudetriana Футболисты «Бетиса»

В составе «Бетиса» голы забили нападающий Виллиан Жозе на 57-й минуте, полузащитник Серхио Каналес на 87-й и форвард Борха Иглесиас на 90-й.

На сегодняшний день «Бетис» занимает пятое место в чемпионате Испании, в активе команды 61 очко. «Валенсия» идёт на 10-м месте с 44 очками.

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