Канберра, 11 мая 2022, 10:13 — REGNUM Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз в ходе очередной пресс-конференции заверил общественность, что он и его команда делают все возможное для борьбы со все возрастающей стоимостью жизни на континенте. По его словам, в случае его прихода к власти в результате приближающихся парламентских выборов, лейбористы смогут обуздать рост цен. Об этом 11 мая сообщил телеканал Nine News.
«Мы ведем эту избирательную кампанию, каждый ее день, вокруг проблемы стоимости жизни», — сказал он.
По словам Альбаниза, миллионы жителей Австралии сталкиваются с повышением цен.
«Стоимость всего, что они покупают, растет, а вот их заработная плата — нет», — заявил лидер оппозиции.
Напомним, что федеральные выборы в Австралии состоятся 21 мая.