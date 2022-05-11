Канберра, 11 мая, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз в ходе очередной пресс-конференции заверил общественность, что он и его команда делают все возможное для борьбы со все возрастающей стоимостью жизни на континенте. По его словам, в случае его прихода к власти в результате приближающихся парламентских выборов, лейбористы смогут обуздать рост цен. Об этом 11 мая сообщил телеканал Nine News.

Australian Labor Party Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

«Мы ведем эту избирательную кампанию, каждый ее день, вокруг проблемы стоимости жизни», — сказал он.

По словам Альбаниза, миллионы жителей Австралии сталкиваются с повышением цен.

«Стоимость всего, что они покупают, растет, а вот их заработная плата — нет», — заявил лидер оппозиции.

Напомним, что федеральные выборы в Австралии состоятся 21 мая.