Москва, , 10:10 — REGNUM «Российская» поисковая система «Яндекс» предлагает украинский контент в ответ на запрос о благотворительных акциях в России. Об этом сообщает 11 мая корреспондент ИА REGNUM.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, при наборе в поиске «благотворительная акция» в окне выдачи для российского пользователя появляются ссылки на благотворительные концерты, деньги от которых пойдут на гуманитарные проекты на Украине, и на акцию почты с денежными переводами для ВСУ.

Только после этого поисковик выдаёт контент о шествии «Бессмертный полк».

Стоит отметить, что контент не просто украинский — он направлен на поддержку армии, против которой Россия проводит специальную операцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии Дня Победы сервис «Яндекс. Такси» не разрешал водителям размещать на своих автомобилях символы российской спецоперации (буквы Z, V и O) и георгиевскую ленту.

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