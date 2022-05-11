Канберра, , 10:11 — REGNUM 11 апреля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о дополнительной финансовой поддержке исследований в области экологически чистой энергии в размере 50 миллионов австралийских долларов (35 млн долларов США). Об этом стало известно в ходе его поездки по штату Новый Южный Уэльс, передает телеканал Nine News.

Климат Иван Шилов © ИА REGNUM

Дополнительные средства будут выделены в качестве помощи ученым из Университета Нового Южного Уэльса и Университета Ньюкасла. Цель их исследований заключается в разработке технологических решений для борьбы с изменением климата.

«Сегодня мы объявляем о выделении 50 миллионов долларов австралийским первопроходцам в области переработки и получения чистой энергии, которыми являются Университет Нового Южного Уэльса и Университет Ньюкасла», — сказал Моррисон.

Премьер-министр страны также отметил, что дополнительное финансирование поддержит 1600 рабочих мест в избирательном округе Хантер.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Австралии выступил против резкого повышения зарплат