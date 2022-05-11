Элиста, 11 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано четыре случая заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 11 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 11 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В двух ковидных госпиталях, развёрнутых в Калмыкии, лечатся 30 пациентов. Состояние трёх человек врачи оценивают как тяжёлое.

За весь период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 51 317 человек, выписаны с выздоровлением 50 270 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 842 пациента.