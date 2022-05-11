Барнаул, , 10:09 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 11 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (267 424 человека, + 71 за сутки) выздоровел 257 891 человек (+101 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8620 пациентов с коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом утверждается, что ни один не скончался за последние сутки. Это произошло впервые за долгое время.

Проходят лечение 913 (-30 за последние сутки). Число тестирований увеличилось с 4114 до 4456 (на 342 больше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 821 (+5 за последние сутки) и 217 209 (+62 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 60 (-7 за сутки). Из них 25 подключены к аппарату ИВЛ (+1 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 818 зараженных коронавирусом среди детей (+14 за последние сутки).

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