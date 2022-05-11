Берлин, , 10:08 — REGNUM По итогам апреля инфляция в ФРГ в годовом выражении, по окончательной оценке, увеличилась до 7,4% с 7,3% месяцем раньше. Об этом 11 мая говорится в пресс-релизе немецкого Федерального статистического бюро (Destatis).

Инфляция Pixabay.com

Отмечается, что этот показатель является рекордным за все время наблюдения Destatis, при этом он совпал с прогнозом и предварительной оценкой аналитиков, мнение которых ранее приводил портал DailyFX.

Кроме того, уточняется, что потребительские цены в ФРГ в апреле увеличились на 0,8% по сравнению с мартом и это также совпало с прогнозами экспертов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая стало известно, что газораспределительная компания Verbundnetz Gas (VNG) из ФРГ собирается переводить евро в Газпромбанк для их конвертации в рубли и оплаты природного газа из России.