Рубежное, ЛНР, 11 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В городе Рубежное Луганской Народной Республики остатки ВСУ заблокированы на заводе «Заря». Об этом 11 мая сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

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Он рассказал, что в последние дни подразделения были заняты блокированием химического завода «Заря», который находится в пригороде Рубежного.

«У нас была задача от левого фланга завода «Заря» до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника. Мы эту задачу уже выполнили, наши силы и средства практически блокировали завод «Заря», — сказал Алаудинов.

Также он рассказал, что бойцы НМ ЛНР и спецназа «Ахмат» вышли к населённому пункту Воеводовка.