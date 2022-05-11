Москва, , 10:08 — REGNUM В Калининградской области следует усилить противодиверсионную работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП).

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

«В чисто военном отношении Калининградская область укреплена достаточно для того, чтобы отбить любую атаку наличных средств противника, — сказал Вассерман. — Однако желательно усилить противодиверсионную работу, поскольку, к сожалению, весь мировой опыт показывает, что диверсии наш противник устраивать умеет. Ну, а в экономическом отношении необходимо как можно скорее обзавестись еще парочкой паромов, поскольку на сухом пути возможно нарастание проблем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о невозможности блокады Калининградской области высказался ее губернатор Антон Алиханов.

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