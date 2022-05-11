Москва, 11 мая, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Калининградской области следует усилить противодиверсионную работу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП).

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

«В чисто военном отношении Калининградская область укреплена достаточно для того, чтобы отбить любую атаку наличных средств противника, — сказал Вассерман. — Однако желательно усилить противодиверсионную работу, поскольку, к сожалению, весь мировой опыт показывает, что диверсии наш противник устраивать умеет. Ну, а в экономическом отношении необходимо как можно скорее обзавестись еще парочкой паромов, поскольку на сухом пути возможно нарастание проблем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о невозможности блокады Калининградской области высказался ее губернатор Антон Алиханов.