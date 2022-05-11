Курск, , 10:08 — REGNUM В Курской области «жёлтый» уровень террористической опасности продлён до 25 мая. Об этом 11 мая заявил губернатор Роман Старовойт.

Желтый

Жителей региона он попросил сохранять бдительность и информировать спецслужбы о подозрительных предметах.

«Праздничные дни прошли спокойно. Благодарю всех, кто отвечал за безопасность на массовых мероприятиях! Но расслабляться пока рано: угрозы сохраняются. Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая», — сказал Старовойт.