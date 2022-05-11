Москва, , 10:08 — REGNUM Москва оформила в собственность 105 бесхозяйных заброшенных объектов: 37 сооружений инженерной инфраструктуры и 68 зданий общей площадью более 60 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, теперь город сможет отремонтировать, продать или сдать эти объекты в аренду, а также обслуживать и использовать их для нужд столицы.

Гаман уточнил, что к заброшенным объектам относятся линии электропередачи, трансформаторные подстанции, ливневые канализации, системы тепло- и газоснабжения, телефонизации и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в рамках программы «Индустриальные кварталы» реорганизуют еще три заброшенные промзоны.

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