Веллингтон, 11 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Вслед за Австралией правительство соседней Новой Зеландии приняло решение вновь открыть страну для круизных лайнеров. Однако отрасль сможет заработать не раньше, чем через несколько месяцев. Об этом 11 мая сообщил телеканал Nine News.

Восход. Новая Зеландия

В Международной ассоциация круизных линий Австралии заявили, что морская граница Новой Зеландии откроется после 31 июля в преддверии предстоящего круизного сезона, который начнется в октябре.

«Сегодняшнее объявление является огромным событием для многих новозеландцев, которые зависят от круизного туризма, включая турагентов, туроператоров, поставщиков продуктов питания, портовых рабочих и многих других работников, занятых в отрасли», — сказал в интервью Nine News управляющий директор ассоциации Джоэл Кац.

Первый австралийский круизный лайнер покинет залив Сиднея 31 мая. Это случится спустя двух лет, отмеченных пандемией коронавируса и различными ковид-ограничениями.