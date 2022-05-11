Барселона, Испания, , 10:07 — REGNUM «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Пьер-Эмерик Обамеянг Arsenal.com

В составе «Барселоны» голы забили нападающие Мемфис Депай и Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший дубль. У «Сельты» отличился форвард Яго Аспас.

На сегодняшний день «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании, в активе команды 72 очка. «Сельта» идёт на 11-м месте с 43 очками.

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