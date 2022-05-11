Ярославль, 11 мая, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Ярославле на Волжской набережной заменят плитку и отремонтируют ограду. Об этом заявили в мэрии города.

Волжская набережная

Ранее о планах привести главную ярославскую достопримечательность в порядок заявлял врио губернатора региона Михаил Евраев, который 12 апреля 2022 года, вместе с мэром Владимиром Волковым прогулялся по набережной. После этого глава области анонсировал изменения к лучшему — ремонт дороги и замена бордюров от памятника Некрасову до Арсенального моста, благоустройство парковки у Речного вокзала, а также ремонт фасада здания. Пообещал врио и поменять просевшую после зимы плитку на верхнем ярусе.

11 мая в мэрии города сообщили, что скоро начнётся разработка проектно-сметной документации. Для начала власти решили заменить плитку на участке от улицы Подзеленье до памятника Некрасову, а также отремонтировать ограждения. Помимо этого будет заменён асфальт на мосту у Арсенальной башни.

Неясно, планируют ли в мэрии заменить всю плитку, или только на проблемных участках.