В ДТП в Екатеринбурге пострадал подросток-велосипедист
Екатеринбург, 11 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге водитель отечественного автомобиля сбил подростка-велосипедиста. Авария произошла 10 мая на пересечении улиц Феофанова и Удельной, сообщили журналистам в УГИБДД по городу.
Mytaganrog.com
ДТП
По версии госавтоинспекторов, школьник пытался пересечь перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Водитель ВАЗа не успел затормозить и наехал на велосипедиста.
В результате ДТП подростка госпитализировали с различными травмами. Сотрудники ГИБДД проводят расследование по факту произошедшего.