Екатеринбург, 11 мая, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге водитель отечественного автомобиля сбил подростка-велосипедиста. Авария произошла 10 мая на пересечении улиц Феофанова и Удельной, сообщили журналистам в УГИБДД по городу.

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По версии госавтоинспекторов, школьник пытался пересечь перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Водитель ВАЗа не успел затормозить и наехал на велосипедиста.

В результате ДТП подростка госпитализировали с различными травмами. Сотрудники ГИБДД проводят расследование по факту произошедшего.