Канберра, 11 мая, 2022, 10:27 — ИА Регнум. 11 мая пресс-конференцию вице-премьера Австралии Барнаби Джойса в Национальном пресс-клубе пришлось экстренно прервать, поскольку у политика случилось носовое кровотечение. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Разве вам не нравится, что у кого-то идет кровь носом здесь в пресс-клубе?» — пошутил над собой Джойс.

Однако, как передает телеканал, журналист Джейкоб Гребер, находившийся на пресс-конференции, проявил более искрометный сарказм.

«Политика — это кровавый спорт, но я не совсем этого ожидал», — сказал Гребер в тот момент, когда Джойсу пытались помочь остановить кровотечение.